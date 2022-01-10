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Украина - не Казахстан, мы не разрешим внешнюю военную интервенцию на своей территории, - вице-премьер Стефанишина

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Украина - не Казахстан, мы не разрешим внешнюю военную интервенцию на своей территории, - вице-премьер Стефанишина
Чтобы не допустить внешней военной интервенции, как в Казахстане, Украина развивает внутреннюю устойчивость, борется с российской агрессией и сохраняет международное единство в осуждении незаконных действий РФ.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Стефанишина во время совместной с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом пресс-конференции в Брюсселе.

"Украина не Казахстан, безусловно. По сути, лучшим ответом Украины является развитие внутренней устойчивости путем преобразований. ... Мы не часть никаких постсоветских структур, которые, как в случае с Казахстаном, позволили бы внешнюю военную интервенцию на своей территории и захват критической инфраструктуры", – отметила вице-премьер.

Стефанишина отметила, что в отличие от Казахстана Украина имеет мощное гражданское общество, экспертное сообщество, а также сильную оппозицию, довольно сильное международное единство по поводу осуждения российской агрессии на территории Украины.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Alexey Chernyavsky
    Именно вы не позволите. Да Ермак спит и видит помощь ОДКБ.
  • Oljik
    Доречі, а де Верховний Горнолижник? На роботу вже прийшов, чи ще прокапується?
  • Vladimir T fd7dc273
    Стесняюсь спросить: Стефанишина 8 лет в летаргическом сне пребывала?
    Мы, вообще-то, 8 лет как "не позволяем" ...
    К чему этот популистский выссер был?
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