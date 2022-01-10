Три человека погибли в результате отравления угарным газом в Балаклее, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

В Балаклее Харьковской области в частном доме найдены тела трех человек. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"10 января в 11:55 на номер "101" поступило сообщение от Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области о том, что в частном домовладении на ул. Правды, 42, г. Балаклея Изюмского района Харьковской области выявлено трое погибших: мужчина 1958 года рождения, женщина 1960 года и мать мужчины 1933 года", - говорится в сообщении.

Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.

Подразделения ГСЧС не вызывались. Пожара не было.

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"Сейчас следственной оперативной группой полиции выясняются все обстоятельства трагедии", - добавили в ГСЧС.







Фото: ДСНС