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Водители-иностранцы в Харьковской области, систематически нарушающие ПДД, могут потерять вид на жительство, - полиция

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Водители-иностранцы в Харьковской области, систематически нарушающие ПДД, могут потерять вид на жительство, - полиция
Управление патрульной полиции в Харьковской области намерено усилить контроль за иностранцами, систематически нарушающими правила дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника УПП в области Ярослав Денюк.

"В течение 2022 года управлением будет усилен контроль за иностранцами, систематически нарушающими правила дорожного движения. В случае выявления таких лиц будут направлены соответствующие обращения в Главное управление Государственной миграционной службы в Харьковской области для решения вопроса об отмене временного вида на жительство", - сказал Денюк.

По его словам, патрульная полиция уже использовала такую ​​практику в прошлом году.

"В 2021 году таких обращений было отправлено 243", - уточнил Денюк.

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Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Юрій Вінгорськи
    если вспомнить как в Киеве, араб, на камеру патрульному, говорил что ему пох.....й протокол и вообще пох....й наши пдд. когда говорил что он будет ездить так как ему нравиться, то я вообще не понимаю что он делает в Украине.
    нах...й, под жопу и на родину.
  • баламут
    Правильно. Нам и без них своих идиотов хватает на дорогах.
  • Александр Ильенко e5cdacd6
    Их действительно много. И ведут себя они по-хамски. Так что давно пора!
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