Водители-иностранцы в Харьковской области, систематически нарушающие ПДД, могут потерять вид на жительство, - полиция

Управление патрульной полиции в Харьковской области намерено усилить контроль за иностранцами, систематически нарушающими правила дорожного движения.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил временно исполняющий обязанности начальника УПП в области Ярослав Денюк.

"В течение 2022 года управлением будет усилен контроль за иностранцами, систематически нарушающими правила дорожного движения. В случае выявления таких лиц будут направлены соответствующие обращения в Главное управление Государственной миграционной службы в Харьковской области для решения вопроса об отмене временного вида на жительство", - сказал Денюк.

По его словам, патрульная полиция уже использовала такую ​​практику в прошлом году.

"В 2021 году таких обращений было отправлено 243", - уточнил Денюк.

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