Украина с начала отопительного сезона снизила запасы газа в подземных хранилищах на 30,7%, - данные "Укртрансгаза"

Украина с начала отопительного сезона, начавшегося 2 октября 2021 года, до 9 января 2022-го снизила запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ) на 30,7% (на 5 млрд 749,8 млн куб. м) – до 12 млрд 950,3 млн куб. м.

Об этом свидетельствуют данные оператора хранилищ АО "Укртрансгаз", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Как информирует агентство, запасы газа в октябре в ПХГ снизились на 687,2 млн куб. м (среднесуточный отбор – 22,2 млн куб. м), в ноябре – на 1 млрд 984,1 млн куб. м (66,1 млн куб. м/сут.), в декабре – на 2 млрд 511,3 млн куб. м (81 млн куб. м/сут.), 1-9 января – на 567 млн ​​куб. м (63 млн куб. м/сут.).

Отбор газа 1-9 января 2022 года на 4,5% ниже, чем за аналогичный период в прошлом году (594 млн куб. м). Максимальный суточный отбор с начала января составляет 71,9 млн куб. м (1 января), минимальный – 51,8 млн куб. м (6 января).

Отмечается, что Украина в прошлом отопительном сезоне использовала свои "подземки" в режиме отбора более полугода - с 20 октября 2020 года по 29 апреля 2021-го, снизив запасы в них с 28 млрд 442,7 млн ​​куб. м до 15 млрд 290,7 млн ​​куб. м.

В 2021 году закачка газа в ПХГ Украины составила 3,589 млрд куб. м (в 2020 году – 13,621 млрд куб. м), отбор – 13,621 млрд куб. м (в 2020 году – 7,945 млрд куб. м).

Также читайте: Украина могла покупать газ в десять раз дешевле, чем теперь. Деньги были предусмотрены, - Порошенко