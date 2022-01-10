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У самолета "Мрия" возникли проблемы в Польше - повреждена стойка шасси

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У самолета "Мрия" возникли проблемы в Польше - повреждена стойка шасси
У крупнейшего самолета в мире – Ан-225 "Мрия" – повреждена стойка шасси. Его вылет из Польши задерживается, госпредприятие "Антонов" отправляет самолет на помощь.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ГП.

"Выявлено незначительную техническую неисправность в основной стойке шасси. Туда полетит самолет Ан-26 с нашими специалистами", – сказали в пресс-службе.

В ГП объяснили, что специалисты, которые прилетят на Ан-26, должны осмотреть и исправить проблему, при необходимости проверить другие детали.

Там также заверили, что неисправность "Мрии" могут исправить оперативно – и отремонтированный самолет полетит дальше.

Конкретных сроков ремонта в ГП пока не называют.

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"Довольно оперативно должны это исправить. Это будет понятно, когда команда (техников, – ред.) прибудет на место", – добавили в пресс-службе.

Ан-225 "Мрия" – самый крупный и мощный самолет в мире, способный взять на борт 250 тонн. Он представлен только в одном экземпляре. КБ "Антонов" создало его еще в 1980-х, изначально планировалось использовать Ан-225 как авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран".

Сейчас "Мрия" находится в польском городе Жешув, куда прилетела из Стамбула 9 января. Посадка самолета была зрелищной: он показался перед наблюдателями за несколько десятков метров до земли, буквально разрезав густой туман.

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Colt
    Атомную бомбу привезли из Америки в чертежах супруги Розенбенрги.
    Курчатов поклевал готовые зёрнышки.
  • Colt
    У поляков одна мысль: как бы сделать бомбу на всю грузоподъёмность
    и аккуратненько сбросить на кремль.
    И это не только у поляков - это везде, где помнят запах советского сапога.
  • Vitaliy Pavlov
    руские гавкали помню.... наш самолёт , наш! у нас МРІЯ!У ВАС МЕЧТА... вот вы там размечтались что она ваша....а раз ваша так сделайте её снова...чего не собираете...?? всё везде в мире ваше и вами придумано.только ничего своего почти и нет...кроме что атомную бомбу сотворили на голову всех землян...(( что украли и приспособили себе то считают и русское...как то коротко так..
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