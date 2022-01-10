У самолета "Мрия" возникли проблемы в Польше - повреждена стойка шасси
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили LIGA.net в пресс-службе ГП.
"Выявлено незначительную техническую неисправность в основной стойке шасси. Туда полетит самолет Ан-26 с нашими специалистами", – сказали в пресс-службе.
В ГП объяснили, что специалисты, которые прилетят на Ан-26, должны осмотреть и исправить проблему, при необходимости проверить другие детали.
Там также заверили, что неисправность "Мрии" могут исправить оперативно – и отремонтированный самолет полетит дальше.
Конкретных сроков ремонта в ГП пока не называют.
"Довольно оперативно должны это исправить. Это будет понятно, когда команда (техников, – ред.) прибудет на место", – добавили в пресс-службе.
Ан-225 "Мрия" – самый крупный и мощный самолет в мире, способный взять на борт 250 тонн. Он представлен только в одном экземпляре. КБ "Антонов" создало его еще в 1980-х, изначально планировалось использовать Ан-225 как авиатранспорт для многоразового космического корабля "Буран".
Сейчас "Мрия" находится в польском городе Жешув, куда прилетела из Стамбула 9 января. Посадка самолета была зрелищной: он показался перед наблюдателями за несколько десятков метров до земли, буквально разрезав густой туман.