Бустерная прививка предусматривает генерацию дополнительного COVID-сертификата, который будет действителен 270 дней, - Минздрав

Бустерная прививка против COVID-19 предусматривает продление действия ковид-сертификатов на 270 дней, дополнительная доза вакцины против коронавирусной болезни не предусматривает продолжения действия документов о прививках.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если сделали дополнительную дозу, то остается старый сертификат, а если сделали бустерную, то человек в конце января сможет сгенерировать через сервис "Дія" новый сертификат, так же зеленый, и он будет действителен еще 270 дней с момента третьей дозы", - рассказала Карчевич.

Замминистра разъяснила, что дополнительная доза предусмотрена для тех людей, у которых не сформировалась надлежащая защита при введении двух доз вакцины от COVID-19.

"Например, это люди, которые имеют определенные сопутствующие состояния. Сопутствующие заболевания, это может быть рак крови, возможно, человек перенес трансплантацию органов, имеет ВИЧ-инфекцию. В таком случае проводится дополнительная доза на 28 день после второй вакцинации, для того, чтобы у человека сформировалась предусмотренная вакциной защита", - сказала Карчевич.

Бустерная доза, по ее словам, предусмотрена для людей, которые вакцинировались 6-9 месяцев тому назад.

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"Бустерная доза вводится для тех людей, у которых истек уже тот срок, когда вакцина дает свою защиту, речь идет о 6-9 месяцах. Тогда человек имеет право получить третью дозу и имеет право сформировать дополнительный зеленый сертификат через сервис Дія, который будет действителен еще 270 дней. Если мы говорим о дополнительной дозе, то сертификат не предусматривается, человек пользуется тем документом, который есть", - уточнила Карчевич.

Она напомнила, что при проведении бустерной вакцинации рекомендовано использовать м-РНК вакцины - Pfizer и Moderna, если этих вакцин нет в наличии, то, по ее словам, бустерная вакцинация может проводиться вакциной AstraZeneca. Эти вакцины будут применяться также, если человек получил полный курс вакцинации препаратом CoronaVac.

Карчевич уточнила, что в ковид-сертификате при проведении бустерной вакцинации будут все три проведенные вакцинации.