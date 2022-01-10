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В Минздраве рассказали, как граждане могут аннулировать поддельные COVID-сертификаты

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В Минздраве рассказали, как граждане могут аннулировать поддельные COVID-сертификаты
Владельцы поддельных документов о прививках против COVID-19 могут аннулировать сертификат.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом в эфире одного из телеканалов рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

По словам представительницы Минздрава, украинцы, купившие поддельные документы о прививках против COVID-19, могут обратиться к семейному врачу. Он аннулирует сертификат и даст направление на реальную прививку.

"Необходимо обратиться к медицинскому работнику – к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему", - отметила Карчевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерная прививка предусматривает генерацию дополнительного COVID-сертификата, который будет действителен 270 дней, - Минздрав

Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Erlich Bachman
    Чтобы аннулировать сертификат, нужно настучать на себя. Хмм, это зачёт!
  • Eugen Mk
    А нафига это комуто надо?
  • Привет
    Таких тупых подделок уже давно никто не делает...
    Сейчас все сертификаты есть в дие...и левые..и правые...
    И если чел сделал себе левый...то хрен он пойдет вакцинироваться...потому как оно ему и нах не надо...сертификат то уже есть...
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