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Арест на активы "Прямого" и "5 канала" не налагался, они могут работать без каких-либо ограничений, - ГБР

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В Госбюро расследований сообщили, что телеканалы "5 канал" и "Прямой" могут продолжать свою работу, поскольку на них не наложен арест.

Об этом во время брифинга заявила спикер ГБР Елена Гитлянская, информирует Цензор.НЕТ.

В ГБР напомнили, что 6 января Печерский райсуд Киева рассмотрел ходатайство прокурора в уголовном производстве об аресте имущества нардепа Порошенко. Суд принял решение арестовать имущество лидера "ЕС", принадлежащее ему на правах собственности.

"Это объекты недвижимости, корпоративные права и прочее. Фактически сразу в СМИ появилось заявление стороны защиты о том, что якобы суд арестовал активы телеканалов "5 канал" и "Прямой", владельцем которых является медиахолдинг "Свободные медиа". ГБР заявляет, что эта информация манипулятивная и не соответствует действительности. Оба канала могут продолжать свою работу и освещать актуальные для страны вопросы", - сказала Гитлянская.

По ее словам, арест на корпоративные права на эти каналы и их активы не налагался.

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"На самом деле в соответствии с решением суда арестованы доли в уставном капитале ООО и дочернего предприятия, бенефециарным владельцем которых по состоянию на 21 декабря 2021 года является нардеп Петр Порошенко. ... Решение об аресте активов нардепа Порошенко не затрагивает интересов холдинга "Свободные меди". "Прямой" и "5 канал" могут и работают без каких-либо ограничений. Еще раз подчеркиваем, что вышеупомянутый арест имущества никоим образом не лишает собственника права пользоваться таким имуществом", - сообщила Гитлянская.

Напомним, 6 января Печерский суд арестовал имущество Порошенко.

Позже в "ЕС" сообщили, что кроме имущества Порошенко суд арестовал активы и счета "Прямого" и "5 канала".

Однако ГБР опровергло информацию об аресте активов "Прямого" и "5 канала". В ответ адвокат пятого президента Порошенко Игорь Головань обнародовал выписку из постановления суда об аресте активов телеканалов "Прямой" и "5 канал", а также соответствующую выписку из прокурорского ходатайства.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Вольный Каменьщик
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ролик с нв поздравлением Пороха ,на Ютубе,набрал просмотров в несколько раз больше чем зекрысин - зепадаль в истерике😆
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Ручна суддя Татарова заднім числом переписала своє рішення?
    Адвокат Порошенко викладав скрін рішення, яке містило в собі і арешт на компанії, які мають стосунок до трансляцій "Прямого" та 5 каналів.

    "Ось же скріншот Ухвали про арешт, а нижче скріншот прокурорського клопотання, яке Її честь Бортницька у свою ухвалу разом з помилками і "очєпятками" переписала. А там чорним по білому: ДП "ТРК" НБМ - ЗАПОРІЖЖЯ" та ТОВ ТЕЛЕКОМПАНІЯ "АВТОР ТВ". Компанії, що мають прямий стосунок до трансляції програм опозиційних телеканалів", - йдеться в повідомленні.

    За словами адвоката, частки Порошенка у капіталі цих юридичних осіб давно немає.

    "Петро Порошенко давно і публічно передав ці активи ТОВ "ВІЛЬНІ МЕДІА", засновниками якого є десяток відомих журналістів і народних депутатів. Тобто, прокурори і суддя умисно наклали арешт на медіаактиви, що вже не належать Петру Порошенку", - наголосив Головань.

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