В Украине достаточно вакцин от коронавируса для получения бустерной дозы, - Минздрав

Обратиться за бустерной дозой можно в любой пункт вакцинации, если с момента последней прививки прошло шесть месяцев.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Может быть инициатива и человека, который понимает, что у него прошел этот срок - 6 месяцев, а может быть инициатива и семейного врача, который соответственно и приглашает на вакцинацию. Обратиться человек может в любой пункт вакцинации или центр массовой вакцинации. На сегодняшний день в Украине есть достаточное количество вакцин и для того, чтобы ревакцинировать, и люди могли получить третью дозу", - сказала Карчевич.

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Как сообщалось ранее, 6 января 2022 года Министерство здравоохранения разрешило проводить в Украине бустерную вакцинацию против COVID-19 для всех лиц в возрасте от 18 лет. По данным Минздрава, третью дозу уже сделали 20 462 человека, дополнительную дозу – 6224 человека.