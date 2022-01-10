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Несовершеннолетние, которые вакцинировались от COVID-19, также смогут получить COVID-тысячу: Зеленский поручил разработать программу выплаты

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Несовершеннолетние, которые вакцинировались от COVID-19, также смогут получить COVID-тысячу: Зеленский поручил разработать программу выплаты
Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания поставил Кабинету Министров задачу подготовить отдельную программу выплаты 1 тыс. грн в рамках программы "єПідтримка" для украинских граждан в возрасте 12-18 лет, прошедших полный курс вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что в настоящее время помощь выплачивают восемь банков-партнеров, еще 15 финансовых учреждений должны присоединиться к программе.

На соответствующие счета украинцев уже перечислены 6 млрд грн. В рамках программы граждане воспользовались 1 млрд грн.

"Сейчас против COVID-19 в Украине вакцинированы 14,8 млн человек, из которых 13,98 млн получили две дозы. 9 января открылась возможность привиться бустерной дозой. И на сегодняшний день дополнительную дозу получили 20 тысяч человек", - сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что правительство также намерено вакцинироваться бустерной дозой.

Читайте также: В Украине достаточно вакцин от коронавируса для получения бустерной дозы, - Минздрав

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Solomon c5c4359c
    Как пенсам получать, у которых нет смартфона?
  • Злой Карлик
    главное в ДИЮ затянуть побольше ЛОХОВ за оставшееся время до выборов, что бы выборы были в телефоне, и наркоман с бабушкой могут не переживать за свою ОПу.
  • Solomon c5c4359c
    Можно через интернет магазины тратить. А если нет смарта, предлагают ждать 3-й квартал 22 года, может что-то намутят придумают.
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