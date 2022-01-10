ЕС нужны разные форматы диалога с РФ, но новое нарушение суверенитета Украины будет иметь тяжелые последствия, - глава МИД ФРГ Бербок
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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что Евросоюзу нужны разные форматы диалога с Россией, она снова отметила, что нарушение суверенитета Украины повлечет за собой серьезные последствия.
"Нам нужны разные форматы переговоров", - сказала она журналистам в Риме по итогам встречи с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По ее словам, здесь важны двусторонние переговоры между РФ и США и диалог с НАТО.
"Единственный путь выхода из кризиса происходит через диалог", - сказала она, в очередной раз добавив, что "новое нарушение украинского суверенитета будет иметь тяжелые последствия".
Говоря о событиях в Казахстане, она заявила, что Евросоюз не заинтересован в широком влиянии РФ или Китая на страны Центральной Азии.