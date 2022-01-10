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ЕС нужны разные форматы диалога с РФ, но новое нарушение суверенитета Украины будет иметь тяжелые последствия, - глава МИД ФРГ Бербок

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ЕС нужны разные форматы диалога с РФ, но новое нарушение суверенитета Украины будет иметь тяжелые последствия, - глава МИД ФРГ Бербок
Глава МИД ФРГ Анналена Бербок считает, что Евросоюзу нужны разные форматы диалога с Россией, она снова отметила, что нарушение суверенитета Украины повлечет за собой серьезные последствия.

"Нам нужны разные форматы переговоров", - сказала она журналистам в Риме по итогам встречи с итальянским коллегой Луиджи Ди Майо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По ее словам, здесь важны двусторонние переговоры между РФ и США и диалог с НАТО.

"Единственный путь выхода из кризиса происходит через диалог", - сказала она, в очередной раз добавив, что "новое нарушение украинского суверенитета будет иметь тяжелые последствия".

Говоря о событиях в Казахстане, она заявила, что Евросоюз не заинтересован в широком влиянии РФ или Китая на страны Центральной Азии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Северный поток-2" пока не отвечает требованиям Евросоюза, - глава МИД Германии Бербок

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Топ комментарии

  • Борменталь Незабаром
    украинцы навалают москалям! все истории про "армию номер 2" - это всё фуфел, основанный на количестве "советских танков"! у кацапов много танков - у нас много джавелинов!
    мы - защищаем свою Родину, кацапы лезут в чужой дом!
  • Мистер Икс 00711c20
    Формат диалога с кацапами может быть только один - МАССОВЫЕ ПОСТАВКИ ЛЕТАЛЬНОГО ОРУЖИЯ В УКРАИНУ ,тогда до ватноголовых дойдёт быстрее .
  • PREDATOR PREDATOR
    Ця Бербок казала, що вступ України в НАТО є недоцільним.
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