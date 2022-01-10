В Раду не поступали предусмотренные законом документы по "подозрению" Порошенко, - нардеп "ЕС" Геращенко. ДОКУМЕНТ

Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что по состоянию на 29 декабря в парламент не поступало никаких сообщений о "подозрении" Петру Порошенко.

Об этом заявила нардеп "ЕС" Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очередная констатация лжи ДБР и ГПУ по так называемому "делу Петра Порошенко" и грубому нарушению закона. В конце декабря мы обратились к главе ВР Руслану Стефанчуку с запросом, получал ли он официальную информацию о якобы вручении "подозрения" пятому президенту Украины. Уважаемый господин спикер проинформировал нас с Артуром Герасимовым, что ничего подобного не получал. В тот же день репрессивные органы выдали лживую информацию, что якобы ГПУ еще 20 декабря отправил в ВР соответствующее письмо! И вот есть официальный ответ от председателя ВР, что по состоянию на 29 декабря!!! никаких уведомлений от репрессивных органов не получал. Ложь. Фальсификаторы. Служки Банковой. Это я о ГПУ и ГБР. Господину главе спасибо за честный ответ", - рассказала Геращенко.

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