"Омерзительная восьмерка": Перечень нереализованных инвестпроектов 2021 года с привлечением международного финансирования
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Зеркало недели", анализируя портфель проектов с международными финансовыми организациями.
"Мы крайне вяло осваиваем выделенные средства, а иногда и вообще только платим комиссионные за их резервирование. Что хуже, чаще всего все эти проекты нам действительно нужны, а заложенные под них средства могли бы стать теми самыми инвестициями, которые мы ищем годами", - отмечает. издание.
И вот что мы могли бы улучшить в 2021-м, но не сложилось.
- Основной кредит для аграрной отрасли
Исполнитель — Министерство финансов, кредитор — ЕИБ
Проект продолжается с 2016 года до конца 2023-го
Сумма займа — 400 млн евро
Сумма использованных средств — 18 млн евро (4,5%)
Использовано в 2021 году — 0 евро
Кредитные средства предоставлены Украине на развитие агросектора: улучшение цепочек создания добавленной стоимости для зерновых культур, масличных культур, рыбного хозяйства и аквакультуры. Чтобы Украина перестала производить и экспортировать исключительно сырье, начав наконец переработку, создающую добавленную стоимость, повышающую рентабельность и ускоряющую рост ВВП.
Что должны были профинансировать:
- специализированные лаборатории, службы распространения сельскохозяйственных знаний и сертификации, а также системы контроля и мониторинга рыбного хозяйства;
- первичное производство зерновых и масличных культур, в том числе инвестиции в сельскохозяйственную технику и оборудование, а также в модернизацию производственной инфраструктуры;
- развитие мощностей для сушки и очистки, сортировки и хранения зерновых и масличных культур, включая поддержку товарно-логистической инфраструктуры;
- модернизацию мощностей для переработки и дистрибуции зерновых и масличных культур, включительно с поддержкой дистрибуции продукции и инфраструктуры розничной торговли;
- реконструкцию производственных мощностей аквакультуры и рыбного хозяйства, включительно с модернизацией прудовой инфраструктуры и оборудования, развитием нерестово-выростных хозяйств, инфраструктурой вылова и мероприятиями по восстановлению запаса рыбы;
- оборудование и инфраструктуру для рыбопереработки и консервирования, включительно с логистикой холодовой цепи, развитием инфраструктуры оптовой и розничной торговли
2. Повышение безопасности автомобильных дорог
Исполнитель — Министерство инфраструктуры, кредитор — ЕИБ
Проект начался в 2020 году и продлится до 2025-го
Сумма займа — 75 млн евро
Сумма использованных средств — 0 евро
Проект состоит из многих малых субпроектов, предусматривающих инфраструктурные улучшения систем общественного транспорта, ликвидацию самых опасных мест концентрации ДТП, улучшение перекрестков, ремонты улиц, безопасные велосипедные и пешеходные сети и т.п. На этот год, в частности, планировали провести аудит безопасности дорог в Киеве, Одессе, Львове, Днепре и Харькове и начать внедрять интеллектуальные транспортные ссистемы в этих городах. Но не сложилось.
3. Проект модернизации украинской железной дороги
Исполнитель — Министерство инфраструктуры, кредитор — ЕИБ
Проект начался в 2018 году и заканчивается в 2023-м
Сумма займа — 150 млн евро
Сумма использованных средств — 0 евро
Цель проекта простая — увеличение пропускной способности направления Долинская—Николаев—Колосовка и повышение скорости движения поездов на этом участке. Для этого средства займа должны были потратить на электрификацию участка, модернизацию систем сигнализации и связи на станциях и перегонах, в целом обустроив 253 км железнодорожных путей. С 2018 года не использована ни одна копейка из предоставленных средств, несмотря на постоянные жалобы "Укрзалізниці" на нехватку инвестиций.
4. Высшее образование Украины
Исполнитель — Министерство образования и науки Украины, кредитор — ЕИБ
Проект продолжается с 2016 года и заканчивается в 2022-м
Сумма займа — 120 млн евро
Сумма использованных средств — 0 евро
Средства выделены для проведения энергомодернизации в украинских университетах (энергоэффективные инвестиции в термозащитные конструкции, системы кондиционирования и тепловентиляции, электромонтажные работы и модернизацию систем теплоснабжения).
Список университетов, которые могли бы, но не получили это финансирование:
- Национальный педагогический университет имени М.Драгоманова;
- Национальный университет "Львовская политехника";
- Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт";
- Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка;
- Черниговский национальный технологический университет;
- Сумской государственный университет;
- Винницкий национальный технический университет;
- Харьковский национальный университет городского хозяйства имени А.Бекетова;
- Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа;
- Национальный аэрокосмический университет имени Н.Жуковского "Харьковский авиационный институт";
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко;
- Национальный университет пищевых технологий;
- Одесская государственная академия строительства и архитектуры;
- Луцкий национальный технический университет;
- Восточноевропейский национальный университет имени Леси Украинки;
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко;
- Национальный университет "Киево-Могилянская академия";
- Национальный университет водного хозяйства и природопользования;
- Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника;
- Ужгородский национальный университет;
- Киевский национальный университет строительства и архитектуры.
5. Реабилитация гидроэлектростанций
Исполнитель — Министерство энергетики, кредитор — ЕИБ
Проект продолжается с 2014 года и должен был закончиться в 2020-м
Сумма займа — 200 млн евро
Сумма использованных средств — 67 млн евро (33,5%)
Использовано в 2021 году — 6 млн евро
Проект предусматривает модернизацию и реконструкцию оборудования Киевской, Каневской, Кременчугской, Днепродзержинской и Днепровской ГЭС. Обновление турбин, генераторов и другого оборудования станций, а также повышение безопасности плотин.
6. Строительство воздушной линии 750 кВ Запорожская АЭС—Каховская
Исполнитель — Министерство энергетики, кредитор — ЕИБ
Проект начался в 2012 году и продлится до 2023-го
Сумма займа — 175 млн евро
Сумма использованных средств — 72,2 млн евро
Использовано в 2021 году — 3 млн евро
Цель проекта — повышение надежности работы южной части Объединенной энергосистемы Украины за счет снятия сетевых ограничений по выдаче мощности Запорожской АЭС, стабилизация напряжения в Южной и Крымской энергосистемах и увеличение пропускной способности пересечений южной части ОЭС Украины путем усиления связи Каховского энергоузла с магистральными газопроводами ОЭС Украины.
7. Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения
Исполнитель — Минрегион, кредитор — МБРР
Проект начался в 2014 году и должен был завершиться в 2020-м
Сумма займа — 332 млн евро
Сумма использованных средств — 115,5 млн евро
Использовано в 2021 году — 14 млн евро
Суть проекта в предоставлении помощи коммунальным предприятиям с целью повышения их экономической и энергетической эффективности, минимизации расходов топливно-энергетических ресурсов и повышения надежности функционирования систем теплоснабжения за счет реконструкции систем централизованного теплоснабжения.
8. Модернизация системы социальной поддержки населения
Исполнитель — Министерство социальной политики, кредитор — МБРР
Проект начался в 2014 году и продлится до 2024-го
Сумма займа — 300 млн евро
Сумма использованных средств — 194 млн евро
Использовано в 2021 году — 19,5 млн евро
Проект состоит из трех частей: усовершенствование предоставления социальной помощи наиболее уязвимым слоям населения; укрепление институциональной способности администрирования социальной помощи и социальных услуг; поддержка развития семейных форм опеки для обеспечения поддержки детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки, детей-инвалидов и социально уязвимых семей в четырех областях.
Его реализация с 2014-го хромает на обе ноги, и хотя по суммам выглядит таким образом, что мы почти на финишной прямой, это совсем не так. Основной целью проекта является создание электронных реестров и информационно-аналитической системы соцзащиты. Эта цель перекочевала в этот проект из предыдущего "Усовершенствование системы социальной помощи", который, на секундочку, продолжался с 2006-го по 2013 год. Не реализована она до сих пор, в 2021-м. Просто задумайтесь, нам дают деньги на создание реестра соцвыплат, и мы не можем этого сделать в течение 15 лет! При этом почти 200 млн евро все же куда-то спустили.