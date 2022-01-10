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В марте 2022 года будет готова вакцина от штамма "Омикрон", – гендиректор Pfizer Бурла

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В марте 2022 года будет готова вакцина от штамма "Омикрон", – гендиректор Pfizer Бурла
Фото: Омікрон
Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление эффективной от штамма "Омикрон" вакцины. По его словам, она появится уже весной 2022 года.

Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Эта вакцина будет готова в марте", - сказал гендиректор Pfize, добавив, что компания уже начала производство первых доз.

Бурла отметил, что эта вакцина будет эффективна не только от "Омикрона", но и от других штаммов коронавируса. Он не знает, каким именно образом будет правительства будут использовать данную вакцину, но Pfizer готова поставить препарат в случае необходимости.

"Надеюсь, что мы достигнем чего-то, что будет иметь гораздо лучшую защиту, особенно от инфекций", - добавил Бурла.

В настоящее время исследования показывают, что вакцина Pfizer лишь примерно на 10% эффективна в предотвращении симптоматическом заболевании при заражении "Омикроном" через 20 недель после второй прививки. Однако она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза эффективна до 75% от симптоматической инфекции.

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Топ комментарии

  • Дід Трохим
    Так не читай диванных вирусологов, Читай профессоров -иммунологов-вирусологов
    И может, многое поймешь.

    Но вас, уколотых ничем не прошибешь.

    Вам и светила меднаук ничего не докажут
  • Eugen Mk
    Чо так долго то? Там же делов раз плюнуть!

    Ксстате а испытывать на ком собираемся и как быстро? Время то не ждёт!
  • Безенчук
    Никак не уймутся. Уже несколько раз давал ссылку. Фон по миокардиту у вакцинированных больше от 100 раз, вероятность заболеть в 1,5-2 раза больше. За 9 месяцев "защита" падает до 0. https://www.youtube.com/watch?v=DCaeKVHo5u8 Генетичні вакцини: невизначеність - YouTube
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