В марте 2022 года будет готова вакцина от штамма "Омикрон", – гендиректор Pfizer Бурла

Генеральный директор компании Pfizer Альберт Бурла анонсировал появление эффективной от штамма "Омикрон" вакцины. По его словам, она появится уже весной 2022 года.

Об этом он заявил в эфире телеканала CNBC, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Эта вакцина будет готова в марте", - сказал гендиректор Pfize, добавив, что компания уже начала производство первых доз.

Бурла отметил, что эта вакцина будет эффективна не только от "Омикрона", но и от других штаммов коронавируса. Он не знает, каким именно образом будет правительства будут использовать данную вакцину, но Pfizer готова поставить препарат в случае необходимости.

"Надеюсь, что мы достигнем чего-то, что будет иметь гораздо лучшую защиту, особенно от инфекций", - добавил Бурла.

В настоящее время исследования показывают, что вакцина Pfizer лишь примерно на 10% эффективна в предотвращении симптоматическом заболевании при заражении "Омикроном" через 20 недель после второй прививки. Однако она все еще обеспечивает хорошую защиту от тяжелого течения болезни. В то же время бустерная доза эффективна до 75% от симптоматической инфекции.

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