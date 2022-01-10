На Донбассе погибли два воина в результате подрыва на неизвестном устройстве. С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ООС
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Двое украинских воинов подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Защитники получили ранения, несовместимые с жизнью.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.
"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", - говорится в сообщении.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.