Новости

На Донбассе погибли два воина в результате подрыва на неизвестном устройстве. С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ООС

9 25743
На Донбассе погибли два воина в результате подрыва на неизвестном устройстве. С начала суток войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ООС
Двое украинских воинов подорвались на неизвестном взрывном устройстве. Защитники получили ранения, несовместимые с жизнью.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В сторону Песков оккупанты дважды открывали огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

"Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", - говорится в сообщении.

Также смотрите: С воином 95-й ОДШБр Игорем Тычиной, погибшим в результате ранения от пули российского снайпера, простились в Коростене. ФОТОрепортаж

Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.

Автор: Леся Карпенко

Топ комментарии

  • Чайка Київ
  • Aleksiey Ykropovich
    Будте прокляті усі рюсскіє хто почав та веде війну з Україною.
    Будьте прокляті усі рюсскіє хто радів/є захопленню Криму та підтримує війну в Україні котри розв'язав *********!
    Горіти в аду вбивцям ращисским!
  • Вася Шевченко f77d76ba
    простіть і пробачте ГЕРОЇ
    політ ваш найтяжчий з мірил
    "міцніше тримайте зброю !" -
    чути з під шелесту крил....

Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости