Киберполиция совместно с правоохранителями Германии разоблачила участника транснациональной мошеннической группы: ущерб достигает более 18 млн грн
Используя эти данные, злоумышленники оплачивали разные покупки в интернет-магазинах за счет потерпевших.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ с ссылкой на Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.
Также злоумышленники создавали сайты с предложениями по трудоустройству и набирали торговых агентов. Посредством созданной системы администрирования через торговых агентов происходило отправление товаров и обеспечивался дальнейший сбыт товаров в восточноевропейском зарубежье. Вознаграждение члены преступной группы получали на электронные кошельки.
Общая сумма ущерба, нанесенного потерпевшим, достигает более 18 миллионов гривен.
По местам проживания фигуранта сотрудники полиции в присутствии правоохранителей Германии провели обыски. Изъята компьютерная техника и мобильные телефоны. К проведению следственных действий также были привлечены работники полка полиции особого назначения Киева.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигуранту может грозить до восьми лет лишения свободы. Процессуальное руководство осуществляет Офис генерального прокурора Украины.
В настоящее время другой соорганизатор имеет статус обвиняемого в рамках проведения расследования полицейскими Германии, где находится под стражей.