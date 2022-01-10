О перезагрузке в отношениях с РФ речь не идет, – МИД Польши

В условиях ведения Россией агрессивной политики по отношению к другим странам перезагружать отношения с ней невозможно.

Об этом заявил заместитель главы МИД Польши Марцин Пшидач, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Сейчас о перезагрузке (с Россией – ред.) не идет речь… Есть простор для разговора с Россией, но не по такой формуле, что Россия осуществляет эскалацию, перебрасывает войска и с пистолетом пытается разговаривать с Западом",- заявил Пшидач.

Он подчеркнул, что с Россией нужно вести переговоры по многим вопросам.

"Например, я выступаю за активные переговоры по теме Донбасса: то, что там происходит, как там страдают люди, как политически решить эту проблему. В этом должна быть заинтересована Западная Европа, Украина и, надеюсь, также и Россия. Если Россия хочет разговаривать, то Донбасс хорошая тема",- подчеркнул польский дипломат.

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Он отметил, что Россия не должна иметь права голоса по расширению НАТО. Требования России к НАТО он назвал известным "советским методом", когда высоко поднимая планку, ожидается реализация половины, или по крайней мере части своих требований.

По его словам, некоторые российские ожидания, например, по расширению НАТО на восток, уже все отвергнуты.

"10-ая статья Договора о НАТО говорит о возможности расширения Альянса, и Россия здесь не должна иметь права голоса", - констатировал Пшидач.

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Польский дипломат подчеркнул, что Россия своими заявлениями переводит стрелки: сама, совершая агрессивные действия, пытается объяснить НАТО, что эти страны-союзники приближаются к границам или пытаются осуществлять эскалацию.

"Если кто-то агрессивен, то это – Россия. Если Россия хочет разговаривать, то можем говорить с ней о Крыме, Донбассе, Грузии...", - констатировал замглавы МИД РП.

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