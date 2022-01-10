"Большинство нападавших были иностранными боевиками из стран Центральной Азии, включая Афганистан", - Токаев о беспорядках в Казахстане

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил о причастности к беспорядкам якобы боевиков из стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Об этом он заявил во время видеоконференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"Я не сомневаюсь, что это теракт. Это хорошо организованный, хорошо подготовленный акт агрессии против Казахстана. Большинство нападавших были иностранными боевиками из стран Центральной Азии, включая Афганистан. Есть и боевики с Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция", - сказал Токаев.

Он также подчеркнул приверженность Казахстана соблюдению всех своих международных обязательств и подтвердил курс на дальнейшее развитие сотрудничества с институтами Европейского Союза и его государствами-членами.

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