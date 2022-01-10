"Большинство нападавших были иностранными боевиками из стран Центральной Азии, включая Афганистан", - Токаев о беспорядках в Казахстане
Об этом он заявил во время видеоконференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
"Я не сомневаюсь, что это теракт. Это хорошо организованный, хорошо подготовленный акт агрессии против Казахстана. Большинство нападавших были иностранными боевиками из стран Центральной Азии, включая Афганистан. Есть и боевики с Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция", - сказал Токаев.
Он также подчеркнул приверженность Казахстана соблюдению всех своих международных обязательств и подтвердил курс на дальнейшее развитие сотрудничества с институтами Европейского Союза и его государствами-членами.