Бандиты по ночам нападали на морги и забирали тела своих подельников, - Токаев

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что "террористы" забрали из моргов тела "иностранных боевиков", которые якобы участвовали в протестах.

Об этом он сказал на совещании глав стран ОДКБ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал "Хабар 24".

"С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Не случайно бандиты нападали по ночам на морги, забирали и увозили тела своих погибших подельников. Они также забирали тела боевиков с поля боя. Это известная практика международных террористов. Именно так они заметают следы", – заявил Токаев.

Целью "иностранных боевиков", по словам Токаева, якобы был захват власти.

Также президент Казахстана заявил, что боевики "применяют новую тактику" маскировки, переодеваются в гражданскую одежду, сбривают бороды и т.д.

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