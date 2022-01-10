Водитель потерял сознание за рулем, въехал в микроавтобус и погиб, - ДТП в Полтаве
Об этом сообщили в полиции Полтавской области, передает Цензор.НЕТ.
Автомобиль "Toyota" под управлением полтавчанина 1959 года рождения столкнулся с микроавтобусом "Рута-25", которым управлял местный 44-летний житель.
"По предварительной информации следствия, водителю автомобиля Toyota во время движения стало плохо, он потерял сознание и допустил столкновение с микроавтобусом", - говорится в сообщении полиции.
Врачи, прибывшие на место происшествия, пытались спасти жизнь водителя легковушки. Но это не удалось – он скончался в карете экстренной медицинской помощи.
"Травмированных среди пассажиров микроавтобуса и пассажиров легковушки нет", - добавили в полиции.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства ДТП, чтобы определить правовую квалификацию.