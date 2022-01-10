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"Миротворцы" ОДКБ не участвуют в боевых операциях на территории Казахстана, - Токаев

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"Миротворцы" ОДКБ не участвуют в боевых операциях на территории Казахстана, - Токаев
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что представители миротворческого контингента стран-членов ОДКБ не участвуют в боевых операциях на территории страны.

Об этом он сказал во время видео-конференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"Хочу подчеркнуть, что они ("миротворцы" сил ОДКБ - ред.) не участвуют в боевых операциях. Их главная задача состоит в обеспечении охраны стратегических объектов в Алматы и столице Казахстана. Это позволило казахстанским силовым структурам противодействовать террористам", - заявил Токаев.

Он также добавил, что силы ОДКБ были размещены в соответствии со статьями 2 и 4 Договора о коллективной безопасности ОДКБ. "Они пробудут в Казахстане до полной стабилизации ситуации", – отметил президент Казахстана.

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Топ комментарии

  • Aleks Wav
    Элементарно!
    Междуннародные террористы требуют снизить цены на газ,а завезенные рашстские каратели расстреливают людей на улицах.
  • Fjall_Raven
    интересно, вот как он отличает этих "миротворцев", от международных террористов из стран одкб, завёзённых к нему по воле *****?
  • Старый зольдат
    Берут не берут, а Гаага всех вас ждёт. И тебя и этих грёбанных "миротворцев" из параши, бульборейха, армянОТпашнян и т.д. Пускай не завтра, но придёт время и казахи подадут в Гаагский трибунал иск и вагон документов про этих "миротворцев" и убийства ими населения Казахстана.
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