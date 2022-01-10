Невступление Украины и Грузии в НАТО - вопрос национальной безопасности для России, - МИД РФ

Невступление Украины и Грузии в НАТО является императивом и вопросом национальной безопасности для России.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Соединенные Штаты Америки заявляют, что ни у России, ни у любого другого государства не должно быть никаких возражений по таким вопросам. Мы подчеркиваем, что для нас это является вопросом крайней важности, очень важно, чтобы Украина никогда в будущем не могла войти в состав НАТО. Мы хотели бы, чтобы на мадридском саммите НАТО формула, принятая бухарестским саммитом в 2008 году, была бы отозвана. Ни Украина, ни Грузия не должны стать членами Североатлантического альянса", - сказал Рябков на брифинге по итогам переговоров с США.

"Нам необходимы железные, юридические обязанности, не обещания, а именно гарантии. Те страны, о которых я говорил, не должны стать членами НАТО, это вопрос национальной безопасности России", - добавил русский дипломат.

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Представитель РФ также отметил, что тема нерасширения НАТО и получения правовых гарантий возврата к границам 1997 года вызывает непонимание США.

"Ничего удивительного в том, что тема нерасширения НАТО дальше и получения юридически обязывающих гарантий на этот счет и формального отзыва решений Бухарестского саммита 2008 года вызывает очень серьезные возражения, мягко говоря", - сказал Рябков. По его словам, "к сожалению, есть другие аспекты такого же рода, где мы имеем противоположный взгляд: для нас что-то абсолютно необходимо, для американцев это же категорически неприемлемо".

"Это плохо, потому что это свидетельствует о недооценке серьезности происходящего с американской стороны", - подчеркнул замглавы МИД РФ.