Между Россией и Украиной может быть вооруженный конфликт, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не исключает возможности вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Почему нет? Сейчас на другой стороне границы находятся 100 тыс. российских солдат, и я считаю, что они пришли туда не для того чтобы пить кофе. Это угроза использования силы", - заявил Боррель в интервью, отвечая на вопрос, есть ли риск вооруженного конфликта.

Он отметил, что риторика России по Украине совместно с концентрацией военной силы на границе беспокоит Украину, НАТО и ЕС.

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