Выборы, проводившиеся в 2021 году, – это большой шаг назад и это похоже на времена Януковича, - Айвазовская

Выборы, проводившиеся в Украине в прошлом году, стали шагом назад по чистоте и демократичности их проведения, считает председатель правления общественной сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

Такое мнение она высказала в интервью Цензору.НЕТ.

"Хотя на местных выборах, которые всегда проходят сложнее, потому что их очень много одновременно, территория маленькая, а конкуренты живут рядом, и уровень черного пиара зашкаливает, но даже по сравнению с ними выборы в марте и октябре 2021 - как огромный шаг назад", – отметила Айвазовская.

Она напомнила, что уже почти прошел почти год с момента выборов в 87 округе (где соревновались Василий Вирастюк и Александр Шевченко, – ред.), но до сих пор не расследовано, были ли внесены ложные сведения в протокол, были ли похищены бюллетени.

Самой большой проблемой последних выборов, по мнению эксперта, стала фальсификация протоколов.

В качестве примера она привела ситуацию в Харькове, когда кандидату Игорю Терехову, который и так уже побеждал – хоть в первом туре, хоть во втором – были переброшены голоса, чтобы не проводить второй тур (ОПОРА требовала пересчета голосов, но суд ей отказал).

Читайте также: Минцифры об онлайн-голосовании на выборах: Технически мы готовы

"Практика фальсификации протоколов не должна иметь какого-либо порога лояльности. Если протокол сфальсифицирован, то неважно, сколько голосов украдено - 70, 6 или 15. Последний случай, когда такое произошло, это был 2015 год, это была областная территориальная избирательная комиссия на выборах. Черкасского областного совета... Там было покушение на преступление. До этого полноценно фальсификации протоколов происходили в 2012 году, и в этом плане 2021 на него очень похож", - отметила экспертка.

Вторым опасным моментом Айвазовская назвала подкуп. Третьим – применение кандидатами административного и бюджетного ресурса.

С полной версией интервью Ольги Айвазовской можно ознакомиться по ссылке.