Пентагон не видит признаков ослабления концентрации сил РФ вблизи Украины
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Американские военные не заметили существенных изменений в численности российской группировки вблизи Украины.
Об этом заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы не видели существенных изменений в том, что касается войск вблизи границы с Украиной", – сказал он на брифинге в Вашингтоне.
"Не видно сокращения группировки. Там все еще остается существенная группировка - к востоку, северу и даже к югу от Украины", - добавил Кирби.