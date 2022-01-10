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Пентагон не видит признаков ослабления концентрации сил РФ вблизи Украины

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Пентагон не видит признаков ослабления концентрации сил РФ вблизи Украины
Американские военные не заметили существенных изменений в численности российской группировки вблизи Украины.

Об этом заявил в понедельник представитель Пентагона Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы не видели существенных изменений в том, что касается войск вблизи границы с Украиной", – сказал он на брифинге в Вашингтоне.

"Не видно сокращения группировки. Там все еще остается существенная группировка - к востоку, северу и даже к югу от Украины", - добавил Кирби.

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Топ комментарии

  • Adrew Warko
    Где президент Украины?
    Почему от него ни слова о возможной атаке ядерного государства?
    Почему только селфи с лыжной горки?
    Какой ******* за "это" проголосовал??
  • aleks kyb
    Погано що в смереку не вхерачився з розгону тупою макітрою. Скільки пользи приніс би Україні...
  • Папєрєднік
    Он устал от войны.
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