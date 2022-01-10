Военнослужащий-контрактник застрелился в Донецкой области, - прокуратура

Специализированная прокуратура Объединенных сил расследует факт гибели военнослужащего в Донецкой области. Предварительная версия происшествия – самоубийство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

9 января спецпрокуратура получила информацию об обнаружении без признаков жизни военнослужащего военной службы по контракту, 2003 года, уроженца г. Кривой Рог Днепропетровской области.

"Предварительно установлено, что солдат, обслуживавший пулеметное отделение пулеметного взвода роты огневой поддержки одной из воинских частей, покончил жизнь самоубийством путем выстрела в голову из вверенного ему штатного оружия по месту несения военной службы", - говорится в сообщении.

Читайте также: 22-летний военный-контрактник застрелился в Луганской области, - прокуратура

По факту гибели военнослужащего начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса. Рассматриваются также другие версии, в том числе - умышленное убийство, доведение до самоубийства и нарушение правил обращения с оружием.