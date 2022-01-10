США добиваются, чтобы РФ отвела войска от Украины, - Госдеп

США добиваются отвода войск РФ от границы с Украиной на места постоянной дислокации или - транспарентности, если они сейчас проводят учения.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим увидеть их возвращение в свои казармы. А если они проводят учения, то мы хотели бы транспарентности по этому вопросу", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Так Прайс ответил на вопрос журналиста, желавшего узнать, куда именно РФ, по мнению Вашингтона, должно отвести войска, чтобы достичь деэскалации вблизи Украины.

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