Новости

США добиваются, чтобы РФ отвела войска от Украины, - Госдеп

4 66250
США добиваются, чтобы РФ отвела войска от Украины, - Госдеп
США добиваются отвода войск РФ от границы с Украиной на места постоянной дислокации или - транспарентности, если они сейчас проводят учения.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим увидеть их возвращение в свои казармы. А если они проводят учения, то мы хотели бы транспарентности по этому вопросу", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Так Прайс ответил на вопрос журналиста, желавшего узнать, куда именно РФ, по мнению Вашингтона, должно отвести войска, чтобы достичь деэскалации вблизи Украины.

Читайте также: Пентагон не видит признаков ослабления концентрации сил РФ вблизи Украины

Топ комментарии

  • Miko R 798886a8
    ...Вот так Х*уйло и действует... Уже меньше говорят об оккупации и аннексии... Сейчас разговоры пошли о "транспарентности"... Нет уже и разговоров об оккупации части Грузии, части Молдовы. Очень тихо - о подавлении восстания в Казахстане...
    Очень плохо всё.
  • Colt
    Самая действенная санкнция - это звездюлина в тыкву от Украины.
    Но нашему буковельскому придурку серьёзное оружие доверить нельзя.
    Потому оружием будут накачивать Польшу и страны Балтии.
  • Мистер Икс 00711c20
    Предоставить Украине Томагавки ,они сразу сами рассосутся ,можно и Першингов подкинуть ...
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости