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В МИД РФ назвали "шантажом" возможные санкции США в результате российского вторжения в Украину

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В МИД РФ назвали "шантажом" возможные санкции США в результате российского вторжения в Украину
Заместитель голоса МИД России Сергей Рябков назвал санкции, о введении которых в случае российского вторжения в Украину говорят США, "шантажом".

Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.

"Мы постоянно слышим о какой-то цене, которую России придется заплатить, если она сделает или не сделает что-нибудь, что хочется или не хочется этим людям", - сказал Рябков.

Он подчеркнул, что "такой разговор" неприемлем для России и не даст желаемых результатов.

"Вот эти попытки выдвинуть ультиматум, вот эти попытки шантажа и устрашения", - добавил российский дипломат.

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Топ комментарии

  • Максім ХОЙ 07fb0949
    Andrei Piontkovsky


    @apiontkovsky

    ·
    https://twitter.com/apiontkovsky/status/1480586711126229004 4h



    Рябков совершенно сказочный дол.... Санкции, обещанные Кремлю в случае его масштабного вторжения вглубь Украины, он назвал шантажом. Ещё раз: Запад цинично шантажирует Кремль, не позволяя ему свободно вторгнуться в Украину.
  • Антон Чигур
    Да вы кацапье вкрай оху... ли!!!!
  • Александр Юр
    Точно Чуркин-2...
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