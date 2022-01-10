В МИД РФ назвали "шантажом" возможные санкции США в результате российского вторжения в Украину
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Заместитель голоса МИД России Сергей Рябков назвал санкции, о введении которых в случае российского вторжения в Украину говорят США, "шантажом".
Об этом сообщают росСМИ, передает Цензор.НЕТ.
"Мы постоянно слышим о какой-то цене, которую России придется заплатить, если она сделает или не сделает что-нибудь, что хочется или не хочется этим людям", - сказал Рябков.
Он подчеркнул, что "такой разговор" неприемлем для России и не даст желаемых результатов.
"Вот эти попытки выдвинуть ультиматум, вот эти попытки шантажа и устрашения", - добавил российский дипломат.