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Главные новости 10 января: переговоры США и России, ситуация в Казахстане

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Главные новости 10 января: переговоры США и России, ситуация в Казахстане
США и Россия провели переговоры в Женеве, власти Казахстана заявляют о "восстановлении порядка", Covid-сертификаты будут действовать не год, а 9 месяцев, - главные новости Украины 10 января.

Два воина погибли на Донбассе

Защитники Украины подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранения, несовместимые с жизнью.

Переговоры США и РФ

Представители Штатов и России встречались в Женеве на территории представительства США при отделении ООН. Переговоры проходили в закрытом формате и продолжались около 8 часов.

По их результатам США заявили, что Россия не ответила на призывы к деэскалации.

Ситуация в Казахстане

Власти Казахстана утверждают, что "восстановили порядок" после "попытки госпереворота". Организаторами протестов, по официальной версии, были "иностранные боевики", а затем подельники якобы похитили из моргов их тела, чтобы скрыть следы.

Между тем, в соцсетях продолжают публиковать видео жестких зачисток на улицах Алматы.

Украинцы вышли к посольству Казахстана на акцию против репрессий и интервенции ОДКБ.

Обвинительный акт в отношении Лероса был передан в суд

Депутата подозревают в хулиганстве из-за показанного президентом среднего пальца и неисполнения судебного решения из-за того, что он не обжаловал информацию, которую обнародовал о Денисе Ермаке - брате главы ОП Андрее Ермаке.

Медведчуку продлили домашний арест

Срок действия меры пресечения продлили до 10 марта.

Covid-сертификаты будут действовать не год, а 9 месяцев

Украина подражает в этом решении Еврокомиссии. Юридически все оформят на этой неделе. Зеленый сертификат о получении двух доз вакцины будет действовать не 365 дней, а 270.

Самолет "Мрия" повредил в Польше стойку шасси

Самый большой самолет в мире не может вылететь из Польши. В помощь ему отправились украинские специалисты. Ожидается, что неисправность оперативно исправят, после чего "Мрия" полетит дальше.

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Топ комментарии

  • Myko
    Під пальмою на теплому пісочку ніжився.

    Обратите внимание, что со вчерашнего дня в сети нет новых фото и видео с Зеленским и Ермаком. Злые языки из ОП говорят, что Вова и Андрюша уже не в стране. Владимир Александрович, не забывайте мазаться кремом от загара. Ну, или поручите Андрею Борисовичу вас намазать. Он сможет?

    - Borislav Bereza (@UkrBereza) https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640?ref_src=twsrc%5Etfw January 9, 2022

    https://twitter.com/UkrBereza/status/1480159369752944640?ref_src=twsrc%5Etfw
  • Андрей Дрофяк 2eff8870
    А шо клоун делал?
  • Myko
    Із 20 тисяч іноземних терористів Токаєв показав тільки одного "терориста" киргизького музиканта. А решта розчинилась у повітрі.

    З Казахстану надходить інформація, що з 28 грудня 2021 року Назарбаєва ніхто не бачив і не було його відеозвернення у зв'язку з подіями, а тільки те звернення що опублікувала його пресслужба. Йому 82-й рік, останній раз його бачили на публіці 28 грудня 2021 р. у Петербурзі на саміті СНД. Є припущення, що він важко хворий і Токаєв скористався ситуацією, щоб усунути клан Назарбаєва від влади за допомогою рашистської армії. Складається враження, що ху*ло був готовий і ждав сигналу, бо дуже швидко ввів війська. Для того щоб ввести війська необхідний час на підготовку, а тут зразу після звернення Токаєва рашистські військові літаки почали приземлятись в казахських аеропортах.
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