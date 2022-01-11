Главные новости 10 января: переговоры США и России, ситуация в Казахстане

США и Россия провели переговоры в Женеве, власти Казахстана заявляют о "восстановлении порядка", Covid-сертификаты будут действовать не год, а 9 месяцев, - главные новости Украины 10 января.

Два воина погибли на Донбассе

Защитники Украины подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранения, несовместимые с жизнью.

Переговоры США и РФ

Представители Штатов и России встречались в Женеве на территории представительства США при отделении ООН. Переговоры проходили в закрытом формате и продолжались около 8 часов.

По их результатам США заявили, что Россия не ответила на призывы к деэскалации.

Ситуация в Казахстане

Власти Казахстана утверждают, что "восстановили порядок" после "попытки госпереворота". Организаторами протестов, по официальной версии, были "иностранные боевики", а затем подельники якобы похитили из моргов их тела, чтобы скрыть следы.

Между тем, в соцсетях продолжают публиковать видео жестких зачисток на улицах Алматы.

Украинцы вышли к посольству Казахстана на акцию против репрессий и интервенции ОДКБ.

Обвинительный акт в отношении Лероса был передан в суд

Депутата подозревают в хулиганстве из-за показанного президентом среднего пальца и неисполнения судебного решения из-за того, что он не обжаловал информацию, которую обнародовал о Денисе Ермаке - брате главы ОП Андрее Ермаке.

Медведчуку продлили домашний арест

Срок действия меры пресечения продлили до 10 марта.

Covid-сертификаты будут действовать не год, а 9 месяцев

Украина подражает в этом решении Еврокомиссии. Юридически все оформят на этой неделе. Зеленый сертификат о получении двух доз вакцины будет действовать не 365 дней, а 270.

Самолет "Мрия" повредил в Польше стойку шасси

Самый большой самолет в мире не может вылететь из Польши. В помощь ему отправились украинские специалисты. Ожидается, что неисправность оперативно исправят, после чего "Мрия" полетит дальше.