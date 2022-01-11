Главные новости 10 января: переговоры США и России, ситуация в Казахстане
Два воина погибли на Донбассе
Защитники Украины подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранения, несовместимые с жизнью.
Переговоры США и РФ
Представители Штатов и России встречались в Женеве на территории представительства США при отделении ООН. Переговоры проходили в закрытом формате и продолжались около 8 часов.
По их результатам США заявили, что Россия не ответила на призывы к деэскалации.
Ситуация в Казахстане
Власти Казахстана утверждают, что "восстановили порядок" после "попытки госпереворота". Организаторами протестов, по официальной версии, были "иностранные боевики", а затем подельники якобы похитили из моргов их тела, чтобы скрыть следы.
Между тем, в соцсетях продолжают публиковать видео жестких зачисток на улицах Алматы.
Украинцы вышли к посольству Казахстана на акцию против репрессий и интервенции ОДКБ.
Обвинительный акт в отношении Лероса был передан в суд
Депутата подозревают в хулиганстве из-за показанного президентом среднего пальца и неисполнения судебного решения из-за того, что он не обжаловал информацию, которую обнародовал о Денисе Ермаке - брате главы ОП Андрее Ермаке.
Медведчуку продлили домашний арест
Срок действия меры пресечения продлили до 10 марта.
Covid-сертификаты будут действовать не год, а 9 месяцев
Украина подражает в этом решении Еврокомиссии. Юридически все оформят на этой неделе. Зеленый сертификат о получении двух доз вакцины будет действовать не 365 дней, а 270.
Самолет "Мрия" повредил в Польше стойку шасси
Самый большой самолет в мире не может вылететь из Польши. В помощь ему отправились украинские специалисты. Ожидается, что неисправность оперативно исправят, после чего "Мрия" полетит дальше.