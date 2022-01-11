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США дополнительно выделили Украине военную помощь на 200 млн долларов, - CNN

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США дополнительно выделили Украине военную помощь на 200 млн долларов, - CNN
В конце 2021 года администрация президента США без публичной огласки выделила Украине дополнительные 200 миллионов долларов военной помощи.

Об этом сообщила корреспондент телеканала CNN в Госдепартаменте США Кайли Этвуд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", - написала Этвуд.

Журналистка уточнила, что эта информация получила подтверждение у четырех источников.

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Уточняется, что пакет новой поддержки позволяет передать Украине такую ​​же оборонную продукцию, какую США предоставляли в прошлом, в том числе летальное вооружение. В частности, речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах, а также средствах связи, медицинском оборудовании, запасных частях и другой помощи. Решение было утверждено всего за несколько недель до того, как США и Россия начали переговоры по ситуации с безопасностью в Европе.

По словам двух источников CNN, администрация Байдена в начале января сообщила Конгрессу об утверждении новой помощи Украине, что необходимо было осуществить по процедуре. Причем это тоже было сделано негласно, отмечается в сообщении.

Отмечается, что на доставку выделенной помощи потребуется определенное время.

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • metal35
    Это хорошо! Нужно вооружаться до зубов!
    Против кацапо-фашисткой нечисти!
  • Maxim Ak-Murza
    Живых денег они не получат. Будет вооружение, оборудование, тощо...
  • kelman muksat
    видимо "переговоры" между США и РАБсасией как всегда увенчались смотрением в "мир" глазах путена .... но увидели в них ***** и решили задонатить нам ещё на оружейку! ... понятно сразу какими были очередные разговоры с ватными...... **********!
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