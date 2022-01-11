США дополнительно выделили Украине военную помощь на 200 млн долларов, - CNN
Об этом сообщила корреспондент телеканала CNN в Госдепартаменте США Кайли Этвуд, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Администрация Байдена без лишнего шума санкционировала дополнительную помощь Украине в размере 200 миллионов долларов в конце декабря на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины", - написала Этвуд.
Журналистка уточнила, что эта информация получила подтверждение у четырех источников.
Уточняется, что пакет новой поддержки позволяет передать Украине такую же оборонную продукцию, какую США предоставляли в прошлом, в том числе летальное вооружение. В частности, речь идет о стрелковом оружии и боеприпасах, а также средствах связи, медицинском оборудовании, запасных частях и другой помощи. Решение было утверждено всего за несколько недель до того, как США и Россия начали переговоры по ситуации с безопасностью в Европе.
По словам двух источников CNN, администрация Байдена в начале января сообщила Конгрессу об утверждении новой помощи Украине, что необходимо было осуществить по процедуре. Причем это тоже было сделано негласно, отмечается в сообщении.
Отмечается, что на доставку выделенной помощи потребуется определенное время.