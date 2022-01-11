Глава ОБСЕ Рау призвал Казахстан придерживаться обязательств по правам человека

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал власти Казахстана придерживаться международных обязательств, в том числе в области прав человека.

Об этом Рау заявил во время телефонного разговора с и.о. вице-премьера - министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр Рау выразил соболезнования по поводу многочисленных жертв насилия за последнюю неделю и подчеркнул необходимость придерживаться обязательств ОБСЕ, в том числе касающихся прав человека", - говорится в сообщении.

Действующий глава ОБСЕ призвал все стороны действовать ответственно и сдержанно, а также воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и насилию. Он предложил помощь и поддержку властям и народу Казахстана в продолжении политических реформ с полным соблюдением обязательств, в том числе через программный офис ОБСЕ в Нур-Султане.

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Отмечается, что со своей стороны, Мухтар Тлеуберди проинформировал собеседника о текущей ситуации в Казахстане, в т. ч. относительно миссии ОДКБ. А также заверил в намерении властей "уважать и выполнять все международные обязательства, в том числе касающихся прав и основных свобод человека".