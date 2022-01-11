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США изучают потребности Украины в средствах ПВО, - Пентагон

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США изучают потребности Украины в средствах ПВО, - Пентагон
Делегация военных США изучала потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛИГУ.

По словам представителя Пентагона, американская делегация проконсультировалась с представителями Украины относительно потребностей страны в оборонной сфере. В частности, речь шла о противовоздушной и противоракетной обороне. Он отказался сообщить детали.

На вопрос, есть ли признаки изменений в численности российской группировки вблизи границ Украины, Кирби ответил отрицательно. По его словам, вблизи Украины остается существенная группировка – "к востоку, северу и даже к югу от Украины".

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Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Maxim Ak-Murza
    Скумбрию ловит. По 8 гривен.
  • oleg1966
    Он вчера улетел на Сейшелы отдыхатьВячеслав Береза вчера предоставил факты о том что Осел улетел в очередное путешествие или на встречу с кацапским руководством .
  • Кремень
    Не хочеться бути песимістом,але Україна висить на волосинці від падіння в прірву.На чолі країни-нікчема,влада-винігрет із злодюжок,"кротів",придурків і просто відвертого лайна,країною керує якийсь мутний єрмак.Змінити владу не можна,бо самі не підуть,а протестувати не можна,бо ху@ло "приставив пістолет до скроні країни". Ця волосинка-підтримка США,українська армія і частина патріотичного населення.Невнятне бурмотіння Заходу на реальну загрозу тільки підбурює вже зовсім знахабніле ху@ло.Якось,м'яко кажучи, все недобре виглядає.
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