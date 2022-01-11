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Два украинских воина погибли в результате подрыва на заминированном участке на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ОС

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Два украинских воина погибли в результате подрыва на заминированном участке на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 10 января, со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы 2 нарушения режима прекращения огня.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.

В сторону Песков противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"При выполнении боевого задания на заминированном участке местности, в результате подрыва, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.

Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", - сообщили в штабе.

В штабе подчеркнули, что благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.

Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 11 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.

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"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.

Два украинских воина погибли в результате подрыва на заминированном участке на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ОС 01

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Nikolaj Sverhun
    А де ж гнидакомандуюча,навіть співчуття рідним не висловить?Царство Небесне воїнам,співчуття рідним...
  • ingrid
    Вечная и светлая память погибшим…….Пусть покоятся с миром……
    Родным и близким искрение соболезнования.
  • Vladimir T fd7dc273
    А шо наша доблестная разведка? Спала, когда орки дiлянку мiнували? Виноватых нет? Значит будут новые подрывы.
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