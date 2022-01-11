Два украинских воина погибли в результате подрыва на заминированном участке на Донбассе. За сутки войска РФ дважды открывали огонь, - штаб ОС
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Фейсбуке.
В сторону Песков противник дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"При выполнении боевого задания на заминированном участке местности, в результате подрыва, двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, несовместимые с жизнью.
Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким героев, погибших за Украину", - сообщили в штабе.
В штабе подчеркнули, что благодаря усилиям украинских воинов рубежи украинских подразделений остались неизменными.
Также сообщается, что по состоянию на 7 часов утра 11 января нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано.
"Военнослужащие Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщили в пресс-центре ОС.