Силы ОДКБ перебросили в Казахстан более 70 самолетов, - Минобороны РФ

Для доставки коллективных "миротворческих сил" ОДКБ в Казахстан была сформирована воздушная группировка из более чем 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

"Для переброски коллективных миротворческих сил ОДКБ Минобороны России была создана воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности", - сообщили в российском ведомстве.

В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.

От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.

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Также в Минобороны сообщили, что личный состав "контингента" несет службу по охране аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально-значимых объектов.

Кроме того, "для контроля обстановки в районах выполнения задач подразделениями коллективными миротворческими силами ОДКБ задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг обстановки беспилотными летательными аппаратами ведется круглосуточно, результаты которого в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления".