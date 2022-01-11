Силы ОДКБ перебросили в Казахстан более 70 самолетов, - Минобороны РФ
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Для переброски коллективных миротворческих сил ОДКБ Минобороны России была создана воздушная группировка из более 70-ти самолетов Ил-76 и 5-ти Ан-124.
В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 г., в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации договора о коллективной безопасности", - сообщили в российском ведомстве.
В их состав вошли подразделения вооруженных сил Российской Федерации, Республики Беларусь, Республики Армения, Республики Таджикистан и Киргизской Республики.
От Российской Федерации в состав Коллективных миротворческих сил ОДКБ вошли подразделения и воинские части Воздушно-десантных войск.
Также в Минобороны сообщили, что личный состав "контингента" несет службу по охране аэродромов, хлебокомбинатов, теплоэлектростанций, телецентров, водонасосных станций, военных складов, арсеналов и других важных государственных, военных и социально-значимых объектов.
Кроме того, "для контроля обстановки в районах выполнения задач подразделениями коллективными миротворческими силами ОДКБ задействованы подразделения беспилотных летательных аппаратов. Мониторинг обстановки беспилотными летательными аппаратами ведется круглосуточно, результаты которого в режиме реального времени поступают на мобильные пункты управления".