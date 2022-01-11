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Умер президент Европарламента Давид Сассоли

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Умер президент Европарламента Давид Сассоли
Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января в Италии, сообщил его пресс-секретарь Роберто Куило.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сассоли умер в 1:15 утра (...) в Авиано (Италия), где он был госпитализирован. Дата и место похорон будут объявлены в ближайшие часы", - написал Куилло в Twitter.

Ранее Европейский парламент распространил в Брюсселе в понедельник коммюнике о госпитализации своего председателя Давида Сассоли с осложнением из-за "дисфункции иммунной системы".

"Председатель Европейского парламента Давид Сассоли находится в больнице в Италии с 26 декабря. Эта госпитализация была необходима из-за серьезного осложнения в результате дисфункции иммунной системы", - сказано в документе.

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Сасоли, итальянский социал-демократ, стал президентом Европарламента в 2019 году. Его полномочия истекали в январе.

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Amber


    Восени минулого року низка ЗМІ повідомили, що президент Європейського парламенту Девід Сассолі заразився так званою "хворобою легіонерів" (легіонельоз).
    Це інфекція переноситься краплями води у великих водопровідних системах.

    Представник президента Європарламенту розповів, що той, імовірно, підхопив хворобу в готелі під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі у середині вересня.

    У вересні Сассолі переніс важку форму пневмонії. Тоді його було госпіталізовано прямо під час пленарного засідання парламенту.
  • Vitia Ma
    Ваксер
  • Propan
    Пора уже омолодить, подзеленить и подлибералить ЕСовскую бюрократию. Даже ежу в лесу понятно, что старперы с левым уклоном сдают Европу на растерзание раненому кацапскому медведю. Уже отдали, то медведь просто на глиняных ногах, боится Турцию и Украину.
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