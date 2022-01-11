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Лондон с союзниками на Совете Россия-НАТО заявит о неприемлемости наращивания РФ военных сил на границе с Украиной, - МИД Британии

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Лондон с союзниками на Совете Россия-НАТО заявит о неприемлемости наращивания РФ военных сил на границе с Украиной, - МИД Британии
Великобритания и ее союзники во время будущего Совета Россия-НАТО 12 января намерены заявить Москве о том, что наращивание РФ военного могущества на границе с Украиной неприемлемо.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в заявлении британского МИД, распространенном в понедельник.

"Вместе с нашими союзниками на Совете Россия-НАТО в среду Великобритания заявит России, что наращивание военного могущества на границе с Украиной неприемлемо", - говорится в нем.

Кроме того, в заявлении отмечается, что "любое военное вторжение в Украину было бы большой стратегической ошибкой с серьезными последствиями". "Россия должна прекратить акты агрессии и пойти по пути дипломатии", - отмечается в нем.

Также Лондон отметил, что тесно сотрудничает с партнерами и союзниками с целью "дать понять России, что мы не принимаем ее кампанию, подрывающую демократию у соседей".

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"Мы едины с нашими союзниками и партнерами в осуждении поведения России, и мы будем требовать от России выполнения обязательств, принятых в Хельсинки, Будапеште и Минске", - говорится в нем.

Представители США и России провели переговоры в Женеве 10 января. Совет Россия-НАТО запланирован на 12 января.

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • Senator S 01a656ec
    Британия строит крупную военно-морскую базу в Украине на миллиарды фунтов...,Британия договор выполняет быстро и качественно...Крысы Мавзолейные поплачьте в тряпочку и МОЛЧА....
  • Rusin
  • Назар Квазар
    В 2014 Европа проглотила, потому имеет 2021. Т.к. о эмбарго на нефть и газ, отключение от свифт речь снова не идёт, то получат Третью Мировую
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