В Украине за сутки от COVID-19 умерли 219 человек, зафиксированы 5429 новых случаев заражения, 7761 человек выздоровел

За сутки 10 января в Украине зафиксированы 5429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умерли 219 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Так, за сутки 10 января в Украине зафиксированы 5429 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 306, медработников – 168).

Кроме того, вакцинированы против COVID-19 96 385 человек. Первую дозу получили 29 242 человека, вторую дозу – 59 075 человек, дополнительную дозу получили 445 человек, бустерную дозу - 7623 человека.

Также за минувшие сутки госпитализированы 915 человек; зафиксированы 219 летальных случаев, выздоровел 7761 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 3 709 871 человек; выздоровели – 3 522 547 человек, летальных случаев – 97 544, проведено ПЦР-тестирований – 16 995 958.

Отмечается также, что более 14 млн украинцев получили базовый курс прививки от COVID-19.

С начала вакцинальной кампании привиты 14 842 428 человек, из них получили первую дозу – 14 842 426 человека, получили две дозы – 14 039 548 человек, получили дополнительную дозу – 6669 человек, бустерную дозу – 28 085 человек. В общей сложности проведены 28 916 728 прививок.

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