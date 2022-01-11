Скорейшее предоставление Украине членства в НАТО и ЕС - единственный верный ответ Путину, - посол Мельник
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник требует, чтобы новое правительство Германии дало четкую приверженность скорейшему вступлению Украины в Евросоюз и НАТО.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом посол написал в Твиттере.
"Киев требует от Берлина четкого комитмента как можно скорее предоставить Украине членство в НАТО и ЕС", - написал дипломат.
Мельник отметил, что это единственный верный шаг, который должно сделать новое правительство ФРГ вместо того, чтобы обсуждать "эфемерные обеспокоенности по поводу безопасности" президента России Владимира Путина.