Американские сенаторы требуют от Байдена жесткого подхода к "неприемлемому списку требований" РФ

Группа американских сенаторов во главе с республиканцем Марко Рубио в письме на имя президента Джо Байдена требует на переговорах с Россией жестко подойти к обсуждению украинского вопроса и российских инициатив по НАТО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

В письме говорится: "Мы просим администрацию(...) продолжать недвусмысленно осуждать военные угрозы и провокации России".

"Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты продемонстрировали нашу решимость и отказались удовлетворить неприемлемый список требований", - подчеркнули авторы.

По их мнению, гарантии безопасности, которых требует Россия, направлены на то, чтобы "воссоздать российскую сферу влияния в Европе, где Кремль может свободно принуждать и запугивать такие страны, как Украина, Грузия, Молдова, Эстония, Латвия, Литва, Польша и Румыния, которые стали твердыми американскими союзниками и партнерами".

Администрация на переговорах должна продемонстрировать, что "Россия не имеет права вето на расширение НАТО" и что "дверь в членство в НАТО остается открытой для европейских стран(...), членство которых способствует безопасности Евро-атлантического региона".

Сенаторы считают необходимым "рассмотреть возможность увеличения военного присутствия на восточном фланге Альянса, включая страны Балтии, Польшу и регион Черного моря, чтобы служить сдерживающим фактором для российской агрессии". В этом ключе они считают важной "дополнительную помощь Украине и странам Восточной Европы в обеспечении безопасности".

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Они предлагают США и их союзникам ввести санкции против российского президента и его окружения, продемонстрировать "приверженность Соединенных Штатов поддержанию порядка в Европе, основанного на правилах".