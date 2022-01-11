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Правоохранители получат повышение зарплат уже с февраля, - Монастырский

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Правоохранители получат повышение зарплат уже с февраля, - Монастырский
Правоохранители получат повышение заработной платы уже с февраля 2022 года.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал глава МВД Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ.

"Надлежащее денежное довольствие работников системы МВД было и является моим приоритетом с первых дней работы в должности министра.

Главный подход – повышать зарплаты и выплаты необходимо системно и планово, основываясь на достижении конкретных результатов работы", – написал он.

По словам министра, команда МВД искала решение этой непростой проблемы. И с Нового года есть первые результаты.

"Учитывая, что в бюджетах на последние два года не было заложено средств на повышение денежного обеспечения, а доплаты происходили точечно, за счет так называемого ковидного Фонда, на 2022 год в Законе о госбюджете на это предусмотрено дополнительных 2,8 млрд грн. Только на зарплаты Нацполиции дополнительно выделено 1 млрд грн.

Дальше. Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля.

Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардейцев, работников миграционной службы.

Отметим, средства для такого повышения заработных плат нам удалось получить благодаря спецоперации "Акциз". Ее по моему поручению начато против нелегальной реализации подакцизных товаров с 1 ноября прошлого года. Это, по информации ГПС, только за два последних месяца 2021 года обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд грн", - сообщил Монастырский.

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В то же время он отметил, что повышение заработной платы базируется на конкретных результатах работы команды: "Моя личная позиция – все средства, дополнительно поступающие в бюджет по акцизным платежам, должны направляться на повышение оплаты труда работников системы МВД, которые, заботясь о безопасности украинцев, ежедневно рискуют собственной жизнью и здоровьем".

Также хочу отметить, что с февраля будет восстановлено право полицейских и спасателей на льготный финансовый лизинг на жилье. Сотрудники МВД получат достойное вознаграждение за свою результативную работу. Продолжение следует", - резюмировал Монастырский.

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Правоохранители получат повышение зарплат уже с февраля, - Монастырский 01

Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Палєо Мустьє
    схоже в котре треба визнати, що влада більше боїться власного народу ніж зовнішнього ворога...звідси і такі хобота з підгодовування ментів.
  • Serhiy Shramko
    "Належне грошове забезпечення працівників системи МВС було і є моїм пріоритетом з перших днів роботи на посаді міністра.

    Головний підхід - підвищувати зарплати й виплати необхідно системно й планово, базуючись на досягненні конкретних результатів роботи"

    Про які досягнення можна говорити якщо мусора взагалі нічого не роблять. В країні 300 000 мусорів, а на вулицях немає жодного пішого патруля. На заяви від громадян вони не реагують, оператори на 102 відверто посилають громадян, патрульна поліція просто катається по місту, поки зміна нее закінчиться. Поліція не заслуговує навіть на мінімальну з/п у 6000грн. За злочини проти людей поліцію взагалі не притягають до відповідальності, лише за дуже важкі злочини - типу вбивства чи згвалтування, або за злочини проти топ-чиновників.
  • Dietrich Berg
    Надо же главного зебила кому-то защищать. А на фронте пацаны подождут...
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