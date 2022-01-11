Миссия сил ОДКБ в Казахстане завершена. Через два дня начнется поэтапный вывод, - Токаев
Об этом сообщил президент республики Касим-Жомарт Токаев на заседании мажилиса во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Основная миссия сил ОДКБ завершена, через два дня начнется поэтапное выведение объединенного миротворческого контингента ОДКБ", - сказал он.
Токаев также уверяет, что Казахстан юридически обоснованно обратился в ОДКБ с просьбой направить миротворческий контингент.
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг, 6 января, в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.