Новости

Россия - серийный насильник, еще раз полезете - дадим по яйцам, - экс-глава МИД Сикорский ответил Лаврову

26 379169
Россия - серийный насильник, еще раз полезете - дадим по яйцам, - экс-глава МИД Сикорский ответил Лаврову
Экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский ответил главе МИД Сергею Лаврову на его заявления о том, что "НАТО - геополитический проект, направленный на захват территорий".

Об этом он сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

Посольство РФ в Великобритании опубликовало мнение Лаврова по поводу того, что НАТО стало чисто геополитическим проектом, направленным на захват территорий.

"Уясните себе, российское посольство, раз и навсегда, понятным вам языком. Мы не осиротели, потому что вы не были нашим папой. Скорее серийным насильником. Вот почему вы не достигнете цели. А если попробуете еще раз, то получите по яйцам", - ответил Сикорский.

Також читайте: Про перезавантаження у відносинах з РФ не йдеться, - МЗС Польщі

Россия - серийный насильник, еще раз полезете - дадим по яйцам, - экс-глава МИД Сикорский ответил Лаврову 01

Автор: Наталя Джума

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Александр Ивашин 054948b9
    Ай , молодец ! Респект Сикорскому !!!
  • Ksenia VB
    Оце відповідь, не те шо наш єрмак і кульома....про зелєносного вже мовчу.
  • Галина Ткаченко 84932f9b
    Так і тільки так треба розмовляти з кацапами. І періодично давати по яйцях,- тоді буде все ОК
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости