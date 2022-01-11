В США разрешили выходить на работу медикам, инфицированным коронавирусом

В США разрешили медикам, инфицированным коронавирусом, но с легкими симптомами или без признаков болезни совсем, в дальнейшем выполнять свои профессиональные обязанности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает AP.

Этот шаг является реакцией на нехватку персонала в больницах страны и значительное количество новых случаев заболевания, которые вызывает штамм Омикрон.

Еще в прошлые выходные органы здравоохранения штата Калифорния объявили, что работники больниц, у которых тесты положительные, но у них нет симптомов, могут продолжать работать.

Некоторые больницы в Род-Айленде и Аризоне также сообщили сотрудникам, что они могут оставаться на работе, несмотря на наличие симптомов болезни.

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Штамм Омикрон стал причиной того, что количество новых случаев COVID-19 выросло в США в среднем до более чем 700 000 в день, что побило антирекорд, установленный год назад.

Многие больницы в стране сейчас не только переполнены больными, но и имеют достаточные ограничения в работе из-за большого количества больных COVID-19 работников.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 11 января зафиксировали 311 099 080 случаев COVID-19. Выздоровели 260 673 035 человек, 5 512 468 – умерли.