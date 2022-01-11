Новый всплеск COVID-19 можно ожидать с конца января. Пик придется на февраль с постепенным убыванием до апреля, - Кузин

Новый всплеск коронавируса ожидается в Украине с конца января.

Об этом главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил в интервью "ВВС Україна", информирует Цензор.НЕТ.

"Я надеюсь, что нет (новой волны еще нет. - Ред.). Сейчас в Сумской области увеличивается количество новых случаев, а в Херсонской растет доля госпитализированных. Однако, этот рост не значителен. Мы еще не видим ухудшения эпидситуации. Скорее срабатывает послепраздничный период, когда люди откладывали поход к врачу", - ответил он на вопрос, есть ли увеличение госпитализаций больных коронавирусом началом новой волны пандемии.

"По нашим прогнозам, очередной всплеск будет, начиная с конца января. В это время будет больше "Омикрона". Пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля", - добавил Кузин.

Он также прогнозирует, что данная вспышка будет продолжительной.

"Длительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и от количества людей, которые получат полный прививочный курс или бустерную дозу", - отметил главный санитарный врач.

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По его словам, количество смертей в результате новой вспышки также будет зависеть от темпов вакцинальной кампании.

"Мы не ожидаем, что 2022 год будет хуже, чем 2021 год по количеству новых случаев или количеству смертей", - утверждает Кузин.