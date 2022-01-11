Токаев назначил Смаилова новым премьером Казахстана
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Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового премьер-министра республики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Казахстана.
"Назначить Смаилова Алихана Асхановича Премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в указе.
После отставки правительства 5 января Смаилов исполнял обязанности его главы.
В последние 15 лет Смаилов занимал высокие должности в МИД Казахстана, министерстве финансов, государственном агентстве статистики.
Также он являлся помощником президента страны, вице-премьером и министром финансов.