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Токаев назначил Смаилова новым премьером Казахстана

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Токаев назначил Смаилова новым премьером Казахстана
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев подписал указ о назначении нового премьер-министра республики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт президента Казахстана.

"Назначить Смаилова Алихана Асхановича Премьер-министром Республики Казахстан", - говорится в указе.

После отставки правительства 5 января Смаилов исполнял обязанности его главы.

В последние 15 лет Смаилов занимал высокие должности в МИД Казахстана, министерстве финансов, государственном агентстве статистики.

Также он являлся помощником президента страны, вице-премьером и министром финансов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Казахстане ожидают назначения нового правительства

Автор: Наталя Джума

Топ комментарии

  • A San
    Мені здається ,що це ні до чого. Основна мета - це пов'язати кров'ю всіх президентів ОДКБ. Назад тепер дороги немає.
  • Сергей Воробей 25ea4f2b
    Зачем нам это знать.
  • olele
    нєєє, то історія не про газ, а про уран

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