Шендерович объявил о выезде из России: "Не желаю доказывать остатком своей жизни аксиому о путинском правосудии"

Российский публицист Виктор Шендерович сообщил о вынужденном выезде из России из-за политических преследований и угрозы ареста и заключения в связи с уголовным производством по заявлению "кремлевского повара" Евгения Пригожина.

Об этом он заявил на своей странице в Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

" Я всегда являлся по повесткам на допросы и в суды. Отчасти из любопытства, отчасти из доверия к судьбе и благоприобретенной в детстве веры - в торжество если не добра, то здравого смысла. Так оно и шло со времен первого преследования за программу "Куклы", транзитом через все автозаки, административки и новые уголовки "нулевых" - к миллионному штрафу времен "покоренья Крыма" и новым автозакам... Но от личного участия в уголовном деле, которое мне светит по заявлению "кремлевского повара" Пригожина, я, пожалуй, воздержусь, и как раз из здравого смысла. Нет тут никакого спора, требующего новой судебной инстанции, как нет тут (давно) никакого суда. "Потерпевший" открыто заявил о желании заткнуть мне рот, а заодно и запугать всех, кого не устраивает кровавый, воровской и безнаказанный след, тянущийся за его именем. Поняв, что журналистов не остановить штрафами, "кремлевский повар" перешел к шантажу уголовными статьями", - рассказал он.

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"Резкое для меня изменение пейзажа тут - не столько в гипотетическом сроке (до него в моем распоряжении оставалось бы, по крайней мере, сколько-то времени), сколько в досудебных мерах. Увы, ст. 128.1 УК РФ предусматривает ограничение свободы на время следствия, и у меня почему-то нет особых оснований сомневаться в том, что эта норма может быть применена. Что же до сути дела, то она проста как яйцо, и это воплощенный Оруэлл, как ни банально уже это звучит. Клеветой на Пригожина называется теперь правда о нем. Меня уже судили по этому поводу в прошедшем году, и я не поленился продоставить Приморскому суду Петербурга в буквальном смысле пуд доказательств того, что никакой другой репутации, кроме репутации уголовника и убийцы, у г-на Пригожина нет и никогда не было. В сторону сути вопроса суд даже не обернулся, процессуальными требованиями закона пренебрег, а в своем решении принял сторону истца и его эксперта - человека с заочным образованием и филькиной грамотой вместо диплома (каков поп, таков и приход). Уголовщина, сказано же вам", - добавил Шендерович.

"Так что тема правосудия исчерпана, не начавшись, и речь теперь только о том, идти ли мне на поводок домашнего ареста и сидеть ли в наморднике, на потеху всей этой братве - или переждать поганую коллизию снаружи от их блатных понятий. И я принял решение переждать снаружи.

Может быть, кого-то расстроит мое нежелание доказывать остатком своей жизни аксиому о путинском правосудии - по мне, это дело давно уже пустое и лишнее. Проникновение в жилище, слежка, телефонное хулиганство, клевета, вторжение в частную жизнь, прямые угрозы самой жизни... Ни по одному моему заявлению в полицию ответа я не дождался: так путинская Россия указывала на мое место у отечественной параши. Теперь, уже безо всяких метафор, речь идет о перспективе лишения свободы. Впрочем, вынужденный отъезд с родины - это тоже лишение свободы, разумеется... ", - заявил публицист.

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"Жаловаться в моем положении глупо: не я первый и не я буду последний, не говоря уже о судьбе Немцова, судьбах Мохнаткина, Навального, Дмитриева, сотен других политзеков. Не говоря уже о том, что творит Россия в развязанных ею войнах и интервенциях... Мне же, за все мои провинности перед администрацией деревни Гадюкино, всего лишь навесили позорное тавро да и выперли наконец вон, подобру-поздорову, угрозой посадки - милые, добрые, толерантные люди... На начало 2022 года было у меня намечено много всякого разного: и литературный вечер в Москве, и съемки нового ютуб-проекта в Питере, и "Дилетантские чтения" там же... Увы. Не будем дальше смешить бога своими планами - авось когда-нибудь все это и случится, но видимо, не раньше, чем правоохранительные органы снова начнут ловить Е.В.Пригожина, 1961 г.р., ранее судимого (кто-то из нас двоих явно представляет опасность для общества). А пока этот Пригожин тут элита, я, стало быть, продолжу исполнять функцию иностранного агента - снаружи от родины, зато без намордника. Так и мне будет приятнее, и вам веселее", - резюмировал Шендерович.

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