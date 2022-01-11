Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 311 млн, жертв уже 5,5 млн. За сутки заболели более 2,1 млн человек

По состоянию на утро 11 января в мире зарегистрировали 2170145 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки – 5163 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

По данным центра, в мире зафиксировали 311 207 519 случаев инфицирования, из них 2 170 145 за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерло уже 5 512 898 человек, из них 5 163 за минувшие сутки.

Преодолели болезнь и вылечились 260,7 млн человек.

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 – США, Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

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Украина располагается на 17-м месте мирового рейтинга и 8-м в Европе. В то же время стоит отметить, что Украина занимает 68-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса в сутки, а среди стран Европы – 26-ю, по летальным случаям в сутки Украина - 13-я в мире и 7-я в Европе.