В Казахстане задержали около 10 тыс. человек
2 58129
Число задержанных во время массовых протестов в Казахстане возросло почти до 10 тысяч человек.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в МВД республики.
"9900 человек задержаны правоохранителями", - отметили в министерстве.
В оперативном штабе МВД добавили, что при проведении оперативных мероприятий полицейскими с участием военнослужащих Нацгвардии и подразделений спецназа в городе Тараз изъяты пистолет "Макарова", магазины к нему без патронов, бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ 35". Начато досудебное расследование.