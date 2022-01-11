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В Казахстане задержали около 10 тыс. человек

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В Казахстане задержали около 10 тыс. человек
Число задержанных во время массовых протестов в Казахстане возросло почти до 10 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в МВД республики.

"9900 человек задержаны правоохранителями", - отметили в министерстве.

В оперативном штабе МВД добавили, что при проведении оперативных мероприятий полицейскими с участием военнослужащих Нацгвардии и подразделений спецназа в городе Тараз изъяты пистолет "Макарова", магазины к нему без патронов, бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ 35". Начато досудебное расследование.

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Автор: Наталя Джума

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Топ комментарии

  • Муад Дибб
    10 000 террористов и ино-агентов?!! Ничесе, всё НАТО арестовали))) С кем теперь Швабрии то противостоять?!!
  • Підлога Маккартні
    вилучено пістолет "Макарова", магазини до нього без патронів, бронежилет, пневматичний пістолет "ТОЗ 35"

    А рогатку там часом не нашли? да уж, худо у казахов с оружием на руках, так революцию не сделаешь...
  • юрий первый
    когда на пресс-конференции журналисты спросили Токаева,-"а где же 20000 террористов?",то но ответил,что подельники террористов,забирали трупы и из моргов и с улиц,чтобы их не опознали))))))))
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