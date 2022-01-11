В Казахстане задержали около 10 тыс. человек

Число задержанных во время массовых протестов в Казахстане возросло почти до 10 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в МВД республики.

"9900 человек задержаны правоохранителями", - отметили в министерстве.

В оперативном штабе МВД добавили, что при проведении оперативных мероприятий полицейскими с участием военнослужащих Нацгвардии и подразделений спецназа в городе Тараз изъяты пистолет "Макарова", магазины к нему без патронов, бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ 35". Начато досудебное расследование.

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