За 2021 год СБУ сообщила о подозрениях более 60 организаторам антиконституционного "референдума" 2014 года в Луганской области

СБУ продолжает системные меры по разоблачению и привлечению к ответственности лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Так, за прошлый год сообщено о подозрениях более 60 организаторам антиконституционного "референдума" 2014 года в Луганской области.

По материалам СБУ, 40 злоумышленников – осуждены. Среди них – так называемые "председатели избирательных участков" и вражеские агитаторы.

По заданию своих кураторов они проводили подрывную деятельность на востоке нашего государства. Для этого организовывали и способствовали проведению псевдореферендума на территории Луганской области.

Через фейковое мероприятие злоумышленники пытались "легитимизировать" представителей незаконных вооруженных формирований так называемой "ЛНР" и нарушить территориальную целостность Украины.

Кроме того, уже в начале января этого года следователи СБУ сообщили о подозрении еще одной соратнице боевиков. Установлено, что в 2014 году главари вражеских группировок назначили ее "председателем избирательной комиссии" для проведения незаконного "референдума" на территории Счастьинского района.

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В настоящее время в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины идет досудебное расследование для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к преступлениям против государственной безопасности нашей страны.

Мероприятия по разоблачению и документированию правонарушений проводились сотрудниками Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве прокуратуры.