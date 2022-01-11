Белорусскую оппозиционерку Колесникову этапировали в исправительную колонию, - правозащитники
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Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали в женскую исправительную колонию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает правозащитный центр "Вясна".
"Политзаключенную Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию №4", - говорится в сообщении.
Напомним, 6 сентября 2021 года Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.