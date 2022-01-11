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Белорусскую оппозиционерку Колесникову этапировали в исправительную колонию, - правозащитники

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Белорусскую оппозиционерку Колесникову этапировали в исправительную колонию, - правозащитники
Члена Координационного совета белорусской оппозиции Марию Колесникову этапировали в женскую исправительную колонию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Telegram сообщает правозащитный центр "Вясна".

"Политзаключенную Марию Колесникову этапировали в гомельскую женскую исправительную колонию №4", - говорится в сообщении.

Напомним, 6 сентября 2021 года Минский областной суд приговорил оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.

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Автор: Леся Карпенко

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Топ комментарии

  • Александр Ивашин 054948b9
    Колесникова боец , порвать свой паспорт на границе и отказаться от депортации , променяв Европу на тюрьму , мало кто сможет . Респект !
  • Алла Продавцова
    ця жінка дуже наївна. Дарувала силовикам квіти, показувала пальцями сердечко...
    з ДИКТАТОРОМ ТАК НЕ МОЖНА. Він не розуміє по-доброму.
  • Александр Ивашин 054948b9
    Не , то вьі дуркуете !😂
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